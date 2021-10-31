حازم إمام يتحدث عن القمة ويكشف موقفه من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن حالة اللاعبين هي التي ستحسم مباراة القمة، مشيرا إلى أنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء.

ويواجه الزمالك النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبل على ملعب إستاد القاهرة.

وقال حازم، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار" مساء السبت: "أرى أن فرص الأهلي والزمالك متساوية في لقاء القمة".

وأضاف: "الأهلي والزمالك مميزان للغاية ويملكان لاعبين على مستوى عال وبدلاء جيدين، لكن حالة الفريق يوم لقاء القمة هي التي ستحسم المباراة".

وأوضح: "لا أعتقد أن يذهب لقب الدوري هذا الموسم خارج الأهلي والزمالك رغم قوة الأندية الأخرى، من الممكن بعد أن يحدث ذلك بعد 4 أو 5 سنوات".

وعن موقفه من الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة، أوضح حازم إمام: "قلت في وقت سابق بعد رحيلي عن اتحاد الكرة أنني لا أحب العمل العام".

وأتم حازم إمام قائلا: "أرى أشياء جيدة تحدث خلال هذا الفترة وقد أترشح في انتخابات الزمالك في الدورة الانتخابية بعد المقبلة".