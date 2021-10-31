كيف يفكر كارتيرون؟.. اتجاه لمفاجأة أمام الطلائع.. وسلاح بين البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وضع باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الخطوط العريضة لشكل الفريق أمام طلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

يفاضل المدرب الفرنسي بين خيارين سوف يحسم قراره منهما خلال محاضرة المباراة التي سيعقدها مع اللاعبين من أجل تحديد تشكيله أمام طلائع الجيش.

بداية لدى كارتيرون الشكل الذي ظهر به في مباريات الموسم الحالي، والذي يعد خيارا جيدا للفريق، لكن هناك إمكانية للاعتماد على عامل المفاجأة في التشكيل أملا في أن يكون خيار ايجابي يمنح أفضلية خلال مباراة الأحد.

رسم كارتيرون من خلال التدريبات خطة، يكون من خلالها مصطفى فتحي صانع ألعاب للفريق، وقام بتجربة الأمر في أكثر من مران، وارتفعت أسهم اللاعب بعد مستواه الطيب خلال دقائق مشاركته أمام انبي.

كما يفكر بالدفع بأوباما في مركز وسط الملعب على حساب أمام عاشور مع الاحتفاظ بالأخير على مقاعد البدلاء، إضافة إلى استمرار عمر السعيد بين البدلاء أيضا كورقة رابحة يمكن أن يكون لها تأثير في حالة المشاركة.

يعمل كارتيرون أيضا على استغلال كبر ملعب استاد برج العرب والضغط المبكر على طلائع الجيش من أجل التسجيل في الدقائق الأولى من المباراة وضرب التمركز الدفاعي للمنافس.