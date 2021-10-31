برشلونة يتعادل مع ألافيس في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بأداء غير مقنع، سقط برشلونة في فخ التعادل على أرضه مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ12 للدوري الإسباني.

وافتتح برشلونة باب التسجيل في الدقيقة الـ49 بهدف رائع سجله الهولندي ممفيس ديباي، لكن سرعان ما أدرك ديبورتيفو ألافيس التعادل في الدقيقة الـ52 عن طريق لويس ريوخا.

وبهذه النتيجة، يبقى برشلونة في المركز التاسع بعد الفشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث جولات، ليصبح رصيده 16 نقطة من 11 مباراة حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر، عاد ديبورتيفو ألافيس بنقطة ليرفع رصيده إلى 10 نقاط بعد الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر ثلاث جولات، حيث حقق انتصارين متتاليين قبل مواجهة برشلونة.

وكانت هذه المباراة هي الأولى لبرشلونة بعد إقالة المدرب الهولندي رونالد كومان بسبب سوء النتائج، لتستعين الإدارة الكتالونية بخدمات سيرجي بارخوان، المدير الفني لبرشلونة ب، لقيادة الفريق الأول بشكل مؤقت.

لكن رغم رحيل كومان، استمر تعثر برشلونة الذي حصد أربع نقاط فقط في آخر خمس مباريات بالليجا.

وسجل برشلونة بـ16 نقطة من أول 11 مباراة أسوأ بداية له في الليجا منذ موسم 2002/2003 تحت قيادة لويس فان جال.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، أوسكار مينجيزا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، نيكو جونزاليس، جافي، ممفيس ديباي، سيرجيو أجويرو.