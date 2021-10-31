اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي الأهلي والبنك الأهلي والزمالك أمام الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، مساء اليوم السبت، حكام مباريات اليوم الثاني للجولة الثانية بدوري we المصري.

وقررت لجنة الحكام منح مباراة الأهلي والبنك الأهلي للحكم محمود عاشور، ويعاونه كل من شريف عبدالله وأحمد لطفي ومحمد التابعي كحكم رابع، ويتواجد في تقنية الفيديو كل من عبدالعزيز السيد ويعاونه حمادي الجلاوي.

ويدير مواجهة الزمالك وطلائع الجيش تحكيميا، أمين عمر ويعاونه كل من احمد حسام وسمير جمال، والحكم الرابع هشام الفلال، ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو كل من وائل فرحان ومصطفى الشهدي.

واسندت لجنة الحكام مباراة فاركو وبيراميدز إلى الحكم إبراهيم نور ويعاونه كل من محمد حمدي ومحمد الزناري، وحكمًا رابعا محمد سلامة، ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو كل من محمد الصباحي وسامي هلهل.