حسام حسن يُشيد بلاعبي الاتحاد السكندري بعد إسقاط فيوتشر

لاعبي نادي الاتحاد السكندري أمام لاعبي نادي فيوتشر - صور Twitter

أشاد حسام حسن المدير الفني للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري بلاعبيه بعد الفوز على فيوتشر 3 / 2 اليوم السبت في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إن الفريق أدي بشكل جيد أمام فيوتشر ورغم وجود خطأ في الهدف الثاني الذي أحرزه المنافس لكنه راض عن الأداء وتحقيق الفوز.

وأضاف :”نجحنا في علاج بعض الأخطاء التي حدثت في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري وحققنا الفوز في مباراة اليوم.. وأرى أنه من الجيد أننا تمكنا من العودة بعد أن كنا متأخرين وإن كنت أتمنى الفوز مباشرة “.

وأوضح أن فريقه خاض مباراة قوية أمام فريق فيوتشر الذي يملك لاعبين جيدين ومعظم لاعبيه يملكون مهارات وقدرات فنية عالية.