مدرب فيوتشر: لم نستحق الخسارة أمام الاتحاد السكندري لهذا السبب

لاعبي نادي الاتحاد السكندري أمام لاعبي نادي فيوتشر - صور Twitter

أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق الأولبنادي فيوتشر المصري أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الاتحاد السكندري.

وحرص عبد الكريم على تهنئة منافسه الإتحاد السكندري رغم الخسارة 2 / 3 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال عبد الكريم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه راض عن أداء لاعبيه رغم الخسارة من الاتحاد السكندري.

وأضاف :”أضعنا العديد من الأهداف في تلك المباراة ولم نكن نستحق الخسارة وعلى الأقل كان يجب أن تنتهي تلك المواجهة بالتعادل”.

وأوضح :”لدينا العديد من الحلول الفردية والجماعية بالفريق ومع الوقت وزيادة التجانس سنصل إلي المستوي الذي نريده في المستقبل”.

وأكد :”أغلقنا ملف الخسارة من الاتحاد السكندري وتركيزنا في المباريات المقبلة ولكني أتمني أن تلعب جميع الفرق دون تعمد إضاعة الوقت”.