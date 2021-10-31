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أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق الأولبنادي فيوتشر المصري أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الاتحاد السكندري.
وحرص عبد الكريم على تهنئة منافسه الإتحاد السكندري رغم الخسارة 2 / 3 اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري المصري.
وقال عبد الكريم في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إنه راض عن أداء لاعبيه رغم الخسارة من الاتحاد السكندري.
وأضاف :”أضعنا العديد من الأهداف في تلك المباراة ولم نكن نستحق الخسارة وعلى الأقل كان يجب أن تنتهي تلك المواجهة بالتعادل”.
وأوضح :”لدينا العديد من الحلول الفردية والجماعية بالفريق ومع الوقت وزيادة التجانس سنصل إلي المستوي الذي نريده في المستقبل”.
وأكد :”أغلقنا ملف الخسارة من الاتحاد السكندري وتركيزنا في المباريات المقبلة ولكني أتمني أن تلعب جميع الفرق دون تعمد إضاعة الوقت”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فيوتشر: لم نستحق الخسارة أمام الاتحاد السكندري لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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