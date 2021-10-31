نبيل معلول يستأنف مسيرته التدريبية في الكويت الكويتي

نبيل معلول مدرب نادي الكويت الكويتي - صور Afp

بدأ المدرب التونسي نبيل معلول مهمته الجديدة مع فريق الكويت الكويتي اعتبارًا من الأحد، خلفًا لمواطنه فتحي الجبال الذي فُسِخَ عقده بالتراضي بعد خسارة “العميد” أمام المحرق البحريني في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويعرف معلول الكويت جيداً بعدما سبق له الإشراف على منتخبها، وهو وقع عقداً مع نادي الكويت يونيو المقبل مقابل 300 ألف دولار أميركي على أمل النجاح في قيادته لاستعادة لقب الدوري المحلي الذي أحرزه العربي الموسم الماضي.

وكان رئيس نادي الكويت خالد الغانم أعلن قبل أيام أن معلول سيتولى تدريب “الأبيض” خلفاً للجبال بعد “الخيبة الآسيوية”.

ويعود معلول الى البلد الذي أشرف على منتخبه الوطني في كأس آسيا 2015 في أستراليا.

ودرب التونسي منتخب بلاده أيضاً وقاده الى التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، كما قاد منتخب سورياإالى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 قبل أن يتخذ قرار الاستقالة التي “لم تكن وليدة اللحظة” وأنه كان “حرا من أي ارتباط مع الاتحاد السوري منذ أبريل الماضي لعدم نيله مستحقاته”.

وكان الاتحاد السوري تعاقد مع معلول في مارس 2020 مقابل مليون يورو على أن يتم دفع 280 الفاً عند توقيع العقد والباقي على دفعات تصل إلى 30 ألفا شهرياً مع اضافات، آخرها علاوة قدرها 83 ألفاً عند تأهل المنتخب الى المرحلة التالية من التصفيات المزدوجة.

بيد أن الاتحاد عجز عن دفع الرواتب المتراكمة للمدرب التونسي بسبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة تنفيذًا لعقوبات قيصر.

ودرّب معلول أيضاً أندية أولمبيك كاف والإفريقي والبنزرتي والترجي (فاز معه بالدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أفريقيا) في تونس، والجيش (فاز معه بالكأس) والدحيل في قطر، بالاضافة الى المنتخب الأولمبي التونسي.