ترتيب الدوري السعودي للمحترفين..ضمك يسترد الصدارة من الاتحاد

لاعبو ضمك واحتفال بهزيمة الاتفاق وتصدر الدوري السعودي للمحترفين في الجولة 10

استرد ضمك صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الاتفاق 1-صفر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية اليوم السبت 30 أكتوبر، ضمن منافسات المرحلة العاشرة، ليواصل السلسلة الأطول بلا خسارة في مسابقة هذا الموسم بخمس انتصارات و3 تعادلات.

ورفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة بعد الفوز على الاتفاق بهدف دون رد سجله عبدالله العمار في الشوط الثاتي، ليعتلي الفريق الصدارة مجدداً متقدماً بفارق نقطة عن الاتحاد الفائز على الحزم بالنتيجة ذاتها ليلة الخميس في افتتاح الجولة العاشرة، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية، خطف النصر نقطة ثمينة من مضيفه الفيحاء بعدما فرض عليه التعادل 1-1 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية. تقدم النصر بهدف نجم منتخب السعودية سامي النجعي في الدقيقة 17، وأدرك الفيحاء التعادل برأسية مالك العبدالمنعم في الدقيقة 84.

وبهذا التعادل رفع الفيحاء رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة، بينما رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة، ليتراجع للمركز السابع وله مباراتان مؤجلتان.

وحقق التعاون أوّل انتصار له هذا الموسم، بعد تغلبه على أبها 2-صفر، سجلهما الكاميروني ليواندر توامبا في الدقيقتين العاشرة والـ 90. ورفع التعاون رصيده إلى 7 نقاط وظل في المركز الاخير، فيما تجمد رصيد أبها عند 10 نقاط في المركز الـ 13.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 10