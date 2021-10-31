هالاند وغياب جديد عن منتخب النرويج في تصفيات كأس العالم 2022

هل ستؤثر صفقة انتقال سانشو إلى مانشستر يونايتد على مستقبل فاران وهالاند؟ - صور Afp

لم يتضح بعد الموعد الذي يمكن فيه أن يعود نجم فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، إلى الملاعب.

وفي تصريحات لمحطة سكاي الرياضية، قال المدير الرياضي للنادي، ميشائيل تسورك، اليوم السبت، إنه يأمل في أن يعود هداف الفريق إلى الملاعب قبل نهاية العام، و” لكن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع”.

يذكر أن هالاند 21/ عامًا/، المصاب في العضلات القابضة بالفخذ، موجود حاليا بين أسرته في النرويج.

وتهرب تسورك من الرد على سؤال حول ما إذا كان دروتموند أجرى خلال الأسبوع محادثات مع الألماني الدولي كريم أديمي، لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي الذي تسعى العديد من الأندية إلى ضمه، وقال:” ربما يتعين أن تراجعوا معلوماتكم، فأنا لا أصرح معكم أمام الكاميرا مع من نجري محادثات ومتى وأين وكيف، كريم أديمي لاعب جيد، وهذا ليس سرًا”.

ويستمر عقد اديمي مع النادي النمساوي حتى نهاية يونيو 2024.

وبحسب معلومات للمحطة، يعتقد أن نادي بايرن ميونخ أجرى قبل فترة وجيزة جولة مفاوضات مع مدير أعمال أديمي ووالده.

يذكر أن أندية لايبزج ودورتموند وليفربول، إلى جانب بايرن ميونخ، تسعى إلى ضم أديمي 19/ عامًا/ وذكرت المحطة أن هناك عروضًا محددة لتبادل لاعبين مقابل الحصول على خدمات هداف الدوري النمساوي.

وأفادت معلومات حصلت عليها المحطة بأن أديمي، المولود في ميونخ، يريد الانتقال إلى الدوري الألماني، ويعتقد أن رحيله عن النادي النمساوي في حكم المؤكد، وتردد أن قيمة فسخ عقده مع النادي النمساوي تتراوح بين 30 و40 مليون يورو.