ميركل تحاول التأثير على كيميش لتلقي لقاح كورونا

جوشوا كيميش لاعب نادي بايرن موينخ ومنتخب ألمانيا - صور Reu

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها إن جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونخ الألماني يمكن أن يعيد النظر في موقفه المعارض لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وقالت لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه” في نسختها التي تصدر غدًا الأحد :”ربما سيعيد كيميتش التفكير في هذا الأمر مرة أخرى. هو معروف بأنه لاعب كرة قدم مولع بالتأمل والتفكير “.

وأشارت ميركل إلى أن لاعبي كرة القدم المحترفين لديهم حق رفض الحصول على اللقاح ، ولكنها قالت “هناك حجج جيدة جدًا ردًا على أسئلته وشكوكه متوفرة بشكل عام ” بشأن مخاوفه من عدم وجود دراسات طويلة الأجل حول تأثير الحصول على اللقاح.

وتعرض كيميتش 26/ عامًا/ للانتقاد من جانب كثير من الأشخاص بعدما أعترف عقب مباراة هوفنهايم بأنه لم يحصل على اللقاح لأن لديه “بعض التحفظات الشخصية”.

وبرفقة زميله في فريق بايرنليون جوريتسكا، جمع كيميتش أكثر من 6 مليون يورو (7 مليون دولار) من خلال الجمعية الخيرية “نحن نركل كورونا” والتي ساعدت أيضًا الأمم المتحدة في شراء اللقاحات للدول التي لا تمتلكها.

كانت الجمعية تم إطلاقها في مارس 2020، قبل وقت طويل من توفر اللقاحات.