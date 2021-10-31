رئيس الجزائر يعلق على وفاة الحارس التاريخي مهدي سرباح

عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

أشاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمهدي سرباح حارس مرمى المنتخب الجزائري السابق، والذي توفي اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 68 عامًا، بعد صراع مع المرض، واصفًا إياه بـ” الحارس الأسطوري”.

وقال تبون، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “أتقدم بتعازيّ الخالصة، لعائلة مهدي سرباح، فقيد الكرة الجزائرية والحارس الأسطوري الأسبق لفريقنا الوطني، كما أعزّي كل محبّيه والأسرة الكروية، إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

ولعب سرباح، 62 مباراة مع المنتخب الجزائري خلال الفترة الممتدة بين 1975 و1986.

كما لعب لأندية شبيبة القبائل واتحاد الجزائر ورائد القبة في الجزائر، ونادي مانيك مونتريال الكندي.

وخاض سرباح، تجربة في عالم التدريب كمدرب لحراس المرمى في أندية اتحاد البليدة وشباب بلوزداد وشبيبة بجاية (الجزائر)، والسد والريان في قطر.