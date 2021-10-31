نتيجة مباراة اليوم يوفنتوس وفيرونا في الدوري الايطالي..هزيمة أخرى تُعقد حياة أليجري!

نتيجة مباراة اليوم بين يوفنتوس وهيلاس فيرونا في الدوري الايطالي، والتي أقيمت اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، على ملعب فيرونا «مارك انتونيو بينتجودي» ضمن مباريات الجولة 11 من المسابقة.

تلقى المدير الفني لنادي يوفنتوس «ماسيمليانو أليجري» الهزيمة الثانية على التوالي في مسابقة الدوري الايطالي، لتتعقد حياته مع فريق السيدة العجوز أكثر من أي وقت مضى.

وتُعد الخسارة من هيلاس فيرونا هي الرابعة لفريق يوفنتوس تحت قيادة أليجري في 11 جولة من الموسم الكروي الجديد 2022/2021، ما يقلص من فرصه للمنافسة على اللقب.

ودخل يوفنتوس لقاءه أمام هيلاس فيرونا بمعنويات مهزوزة تماماً بعد سقوطه في منتصف الأسبوع الماضي على أرضه أمام ساسوولو 1-2، ما جعل أليجري في موقف صعب.

وتعقدت الأمور أكثر اليوم السبت بعدما فشل البيانكونيري في إظهار أي ردة فعل أمام فريق فيرونا الذي يقدم أداءً مضاعفاً في مواجهة عملاق تورينو في كل زيارة للأخير الى ملعب «مارك انتونيو بينتجودي».

نجل دييجو سيميوني يُعذب السيدة العجوز

تخلف يوفنتوس بهدفين في الدقيقتين 11 و14 للأرجنتيني جيوفاني سيميوني – نجل مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني دييجو سيميوني، قبل أن يقلّص البديل الأميركي وستون ماكيني الفارق في وقت متأخر عند الدقيقة 80.

وقد خسر يوفنتوس مركزه السابع بفارق الأهداف لصالح فيرونا الذي لم يخسر أمام عملاق تورينو في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما على ملعب “مارك أنتونيو بنتيغودي” (فوزان وتعادل).

وبات اليوفي مهدداً بالتراجع أكثر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة بفارق الأهداف أمام خصمه المقبل فيورنتينا الذي يلتقي يوم غد الأحد فريق سبيتسيا. وتفصل يوفنتوس لأول مرة 13 نقطة عن نابولي المتصدر.

ويُشرف على تدريب فيرونا منذ منتصف سبتمبر الماضي، الكرواتي إيجور تودور الذي تألق كمدافع في صفوف يوفنتوس بين 1998 و2007 وكان مساعداً لمدربه أندريا بيرلو في الموسم الماضي قبل إقالة الأخير والاستعانة مجدداً بماسيمليانو أليجري الذي قاده الى لقب الدوري خمس مرات متتالية بين موسمي 2014-2015 و2018-2019.

ومنذ تسلم إيجور تودور تدريب الفريق خلفاً لأوزيبيو دي فرانشيسكو في 14 سبتمبر، حصد هيلاس فيرونا 15 نقطة، ووحدهما نابولي وميلان يتفوقان عليه خلال هذه الفترة بـ19 لكل منهما!.

أليجري يعترف بخروج يوفنتوس من المنافسة

أقر المدير الفني ليوفنتوس «أليجري» بالخروج من الصراع على المنافسة هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الأمور تسير باتجاه معاكس بالنسبة ليوفنتوس، إذ اهتزت شباكه بـ15 هدفاً في 11 مباراة حتى الآن، في أداء دفاعي هو الأسوأ للفريق منذ موسم 1961-1962 حين حلّ في النهاية في المركز الثاني عشر.

كما اكتفى فريق أليجري بتسجيل 15 هدفاً، ما يجعل فارق الأهداف المسجلة والتي تلقاها صفرًا.

وقال أليجري في تصريحاته عقب اللقاء “مباراة اليوم قد تكون حسمت الأمور بالنسبة للمنافسة على الدوري الايطالي هذا الموسم، الآن سنضع كامل تركيزنا على دوري أبطال أوروبا، حيث سنلاقي الثلاثاء فريق زينيت سان بطرسبيرج الروسي، بعد ذلك فيورنتينا… علينا التغيير، أنا أوّل شخص يدرك ذلك. لقد سبق أن تحدثت كثيراً والآن نحتاج الى التزام الصمت والعمل».

ويرى أليجري أن هناك أوقات تسوء فيها الأمور في كرة القدم، والفترة الحالية واحدة منها بالنسبة ليوفنتوس، مضيفًا «الكلام لا يجدي في هذه الفترة، علينا فقط أن نعمل، نحن في وضع سيء في الترتيب وعلينا أن نتحمل المسؤولية، في الوقت الحالي نحن نُعتبر من أندية الوسط في الدوري».

ما سبب تراجع مستوى يوفنتوس بحسب رأي نيدفيد؟

من المؤكد أن هذه الهزيمة الجديدة لن تزيد الضغط على أليغري وحسب، بل على الإدارة بأكملها وبالأخص نائب الرئيس النجم التشيكي السابق بافل نيدفيد الذي واجه حملة انتقادات كبيرة من المساهمين في النادي خلال الاجتماع الأخير.

قبل اللقاء، طالب نيدفيد في تصريح أدلى به لقناة دازون للبث التدفقي بضرورة الصبر على أليجري، ومنحه المزيد من الوقت، قائلاً «هو بحاجة الى الوقت لكي يفهم لاعبيه. اعتقدنا بأن مجموع نقاطنا سيكون أكبر في هذه المرحلة من الموسم، لاسيما في ظل الأداء الذي قدمناه. الخسارة ضد ساسولو كانت ضربة لم نتوقعها. رأيت وجوه اللاعبين بعد المباراة، كانوا في حالة صدمة».

وأشار نيدفيد إلى أن المشكلة الأخرى التي يواجهها يوفنتوس هي العقم الهجومي بسبب الغياب الدائم للاعب الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابات، قبل أن يلحق به (الإسباني) ألفارو موراتا، والآن الإيطالي مويس كين.

وختم «نقلنا فيديريكو كييزا الى مركز أكثر عمقاً في الهجوم لكنه أصيب أيضاً (غاب السبت). نحن نعمل على هذا الأمر وأتوقع المزيد من الأهداف».