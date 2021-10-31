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أبدى النادي الأهلي السعودي استياء إزاء الأداء التحكيمي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع الهلال 1 / 1 أمس الجمعة في المرحلة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) مطالبًا بعدم إسناد إدارة أي مباراة للفريق إلى الحكم محمد الهويش.
وذكر الأهلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم السبت :”طالب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الأستاذ ماجد بن عائض النفيعي لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بعدم إسناد أي مباراة للحكم محمد الهويش، يكون طرفها الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد أخطائه التحكيمية المتكررة والتي تسببت في سلب النقاط الثلاث المستحقة للفريق في مواجهة الهلال ضمن الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.”
وأضاف الأهلي في بيانه :”وأكدت إدارة الأهلي أن مثل هذه الحالات تنعكس بصورة سلبية على المنافسة، خاصة مع عدم النجاح في التعامل المثالي مع تقنية الفار (حكم الفيديو المساعد) التي وجدت لضمان سلامة القرارات التحكيمية ونزاهتها.”
كانت هذه تفاصيل خبر اهلي جدة يطالب الاتحاد السعودي بابعاد محمد الهويش عن مباريات الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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