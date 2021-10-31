نتيجة مباراة اليوم مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي..رونالدو ينقذ سولشاير

نتيجة مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي الممتاز، التي أقيمت بعد عصر اليوم السبت 30 أكتوبر، ضمن الجولة 10 من المسابقة، على ملعب وايت هارت لين الجديد في لندن.

أنقذ النجم البرتغالي «كريستيانو رونالدو» رأس المدير الفني للشياطين الحمر «أولي جونار سولشاير» من مقصلة الإقالة، بعدما قاد الفريق لتحقيق فوز ساحق على ملعب توتنهام بثلاثة أهداف دون رد في مباراة اليوم.

وتكفل كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من مواطنه برونو فيرنانديز في نهاية الشوط الأول، وبعد بداية الشوط الثاني بدقائق قليلة صنع رونالدو الهدف الثاني الذي تكفل الأوروجوياني إدينسون كافاني بتسجيله، وقبل نهاية اللقاء بأربع دقائق أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثالث.

ووضع النروجي أولي جونار سولشاير في اختبار أخير في مباراة اليوم أمام توتنهام هوتسبير، بسبب الخسارة المدوية التي تعرض لها أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

وسجل رونالدو هدفا في الدقيقة 39 بتسديدة مباشرة رائعة بقدمه اليمنى في الزاوية البعيدة عن هوجو لوريس بعد تمريرة متقنة من مواطنه البرتغالي برونو فرنانديز.

ويُعد هذا الهدف هو الـ 11 لرونالدو في 19 مباراة ضد توتنهام، ونجح اللاعب البرتغالي في تسجيل أكبر عدد من الأهداف أمام توتنهام أكثر من أي فريق إنجليزي آخر خلال مسيرته الاحترافية.

وأضاف كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد تمريرة رونالدو، فيما اختتم البديل راشفورد الأهداف قبل أربع دقائق من النهاية، ليتعافى يونايتد من الخسارة 5-صفر أمام ليفربول الأسبوع الماضي.

وحقق يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 سبتمبر الماضي، حيث خسر من أستون فيلا وليستر سيتي وليفربول، وتعادل مع إيفرتون، ليتراجع إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة من عشر مباريات، بينما يأتي فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، الذي لم يشكل أي خطورة على الحارس دافيد دي خيا في مباراة اليوم، ثامنًا وله 15 نقطة، علمًا بأنه كان يتصدر المسابقة في أول 3 جولات.

وقال سولشاير عقب انتهاء المباراة “كلها أهداف جميلة. الهدف الأول كان مميزا، ما أجمل تمريرة برونو وكريستيانو هو الأفضل. إذا أهدر فرصة فإنه يحافظ على تركيزه في انتظار الفرصة التالية”.

وأضاف “خبرة إدينسون كافاني وكريستيانو ضخمة، ونحن نحتاجها، ولا يمكن إنكار ذلك. كان الأسبوع صعبا على كل اللاعبين”.

وقال نونو سانتو بعد خسارة توتنهام “استقبلنا الأهداف بشكل سيء حيث خسرنا الكرات وسمحنا بهجمات مرتدة.. التمريرة الأخيرة لم تكن حاضرة واللمسة الأخيرة لم تكن موجودة. هذا أداء سيء”.

تجدر الإشارة إلى أن توتنهام أقل فريق تسجيلاً للأهداف في أول عشر مباريات بالدوري الانجليزي منذ موسم 2013-2014، عندما هز الشباك تسع مرات أيضًا، وخرج يونايتد بشباك نظيفة للمرة الثانية في 22 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.