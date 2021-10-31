اهداف مباراة انبي والمقاولون العرب في الدوري المصري..عود متأخرة للذئاب

شاهد اهداف مباراة انبي والمقاولون العرب في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم السبت 30 أكتوبر، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

اقتنص انبي اول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد بالدوري الدوري الممتاز 2021-22 عقب فوزه المثير على مضيفه انبي بنتيجة 3-2.

ورفع انبي رصيده الى 3 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط في المركز الثامن.

انهى الفريق البترولي الشوط الاول متفوقاً بهدف نظيف، سجله اللاعب النيجيري “جون أوكويي إيبوكا” من ضربة رأسية في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني أضاف النيجيري الهدف الشخصي الثاني له ولانبي في الدقيقة 56 من ضربة جزاء، قبل أن يُوسع اللاعب دينوبيتر جودي الفارق الى 3 اهداف.

قبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق سجل المقاولون العرب هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 عن طريق “محمد سمير”، قبل أن محمد سالم الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية بفوز انبي 3-2.

الجدير بالذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز قد شهد فوز المقاولون العرب في مباراة الذهاب 2-1، وفي الإياب خيم التعادل بينهم بنتيجة 1-1.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، ونقل بث مباشر اللقاء على قناة أون تايم سبورت.

شاهد اهداف مباراة انبي والمقاولون العرب في الدوري المصري