برشلونة يواصل سلسلة نتائجه السلبية بتعادل مخيب أمام ألافيس

المنامة - ياسر ابراهيم - سادت المنافسة القوية في مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس حتى النهاية لتستمر معاناة البلوغرانا هذا الموسم.



استمرت معاناة برشلونة بعدما سقط بفخ التعادل بهدف لمثله أمام ديبورتيفو ألافيس على أرض ملعب كامب نو يوم السبت ضمن الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولم يتغير أداء برشلونة كثيراً تحت إمرة بارجوان المدرب المؤقت الذي حلّ بدلاً من الهولندي رونالد كومان بعد إقالة الأخير فجر الخميس الفائت بسبب سوء النتائج.



وبعد شوط أول سلبي شهد تعرض الأرجنتيني أغويرو للإصابة واشتراك البرازيلي كوتينيو بدلاً منه، أتى الهدف الأول بفضل الهولندي ديباي من تسديدة رائعة (49).



وردّ الضيف سريعاً بهدف لويس ريوخا الذي ترجم جملة تكتيكية رائعة (52).



وكاد ديباي يعيد فريقه للمقدمة في أكثر من مناسبة بعد قرابة ربع ساعة من التعادل، لكن برشلونة لم يتمكن من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الضيف في آخر 20 دقيقة.



وشهدت المواجهة مشاركة المغربي عبد الصمد الزلزولي لأول مرة مع برشلونة في آخر 10 دقائق بدلاً من مينغويزا.



وصار رصيد برشلونة 16 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً بينما رفع ألافيس رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس عشر.



المصدر: بي إن سبورت