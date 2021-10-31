الامارات | الحمادي بطلاً لماراثون الدراجات المائية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي بطلاً لماراثون الدراجات المائية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت، أول من أمس، الجولة الثانية من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، الذي أقيم على كورنيش العاصمة أبوظبي، بمشاركة 43 دراجة في فئات البطولة الثلاث. وحل في المركز الأول في فئة واقف محترفين يوسف المهيري، وثانياً عمر عبدالله راشد، وثالثاً سلطان الحمادي، فيما حل في المركز الأول في فئة جالس محترفين سلطان الحمادي، وثانياً يوسف العبدالرزاق من الكويت، وثالثاً خليفة بالسلاح، وتمكن من حصد المركز الأول في فئة المخضرمين يونس العوضي، وحل ثانياً سلطان الرميثي، وثالثاً سيف بن فطيس. وسجل سلطان الحمادي رقماً متميزاً بالفوز بالمركز الأول في لقب فئة جالس محترفين، وحلوله ثالثاً أيضاً في فئة واقف كي يكون أول متسابق يسجل هذا الرقم القياسي في فئتين من فئات الماراثون.

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