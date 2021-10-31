الامارات | «كوليت» بشعار «غودولفين» تنتزع لقب «إمباير ستيكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوليت» بشعار «غودولفين» تنتزع لقب «إمباير ستيكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت الفرس «كوليت» المملوكة لـ«غودولفين» بإشراف المدرب جيمس كمنغز، بسباق «إمباير ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس للفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، الذي جرى أمس على مضمار فلامنغتون الأسترالي. وقطع «كوليت» خط النهاية بالمركز الأول، بزمن قدره دقيقة و34 ثانية و84 جزءاً من الثانية، بفارق الرقبة عن صاحبة المركز الثاني الفرس الأسترالية «ماجيستيك جورني».

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