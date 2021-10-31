الامارات | استاد كايت بيتش جاهز لاستضافة 20 مباراة في «شاطئية القارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن استاد كايت بيتش جاهز لاستضافة 20 مباراة في «شاطئية القارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثفت اللجنة المنظمة الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات يمثلون مختلف قارات العالم.

وقال بيان صحافي: «اكتمل تشييد استاد البطولة الذي سيستضيف 20 من أقوى مباريات كرة القدم الشاطئية على مدار خمسة أيام، ويتسع الاستاد لنحو 1500 مشجع، بالإضافة إلى غرف تبديل الملابس وغرف الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وملاعب تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، وقرية الجمهور، وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعات عدة في الأيام الماضية، تمت خلالها مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطط الترويجية والتسويقية للبطولة، ومناقشة برنامج الفعاليات المصاحبة التي ستقام طوال أيام البطولة».

وبدأت المنتخبات والوفود المشاركة في الوصول إلى أرض الدولة، وكان منتخب الباراغواي قد وصل أول من أمس.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض المنافسات البطولة بروح معنوية مرتفعة لتقديم أداء عالٍ، حيث خاض المنتخب تدريبات مكثفة خلال الآونة الأخيرة استعداداً للبطولة، وخاض المنتخب مساء أمس مباراة ودية غير رسمية أقيمت على ملعب البطولة مع منتخب الباراغواي.

وتكتسب البطولة تميزاً كبيراً كونها تقام بالتزامن مع فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، وستمثل البطولة فرصة للمنتخبات المشاركة فيها لتتمكن من زيارة مقر إكسبو 2020 دبي، والاستمتاع بالفعاليات التي تقام فيه بشكل يومي، وأيضاً زيارة أجنحة دولهم في «إكسبو».

وسيكون الدخول للجمهور بالمجان طوال أيام البطولة، لمتابعة المنافسات القوية، والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية التي تقام في قرية البطولة التي ستفتح أبوابها للجمهور يوم 2 نوفمبر، وتتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية التي تنتظر الجمهور، من بينها ألعاب الأطفال وعربات الطعام (فود تراكس) وغيرها كثير من الفعاليات الترفيهية.

وتبدأ منافسات البطولة في الساعة الرابعة والربع مساء الثلاثاء المقبل.

حيث تقام أربع مباريات في اليوم الأول، ويدشن منتخبا البرتغال والسنغال منافسات البطولة، كما يواجه المنتخب الوطني في الساعة الخامسة والربع في مباراة قوية منتخب إسبانيا، ويلعب منتخب روسيا بطل العالم مع نظيره الياباني في الساعة السابعة إلا ربع، فيما يواجه منتخب إيران، الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات وحامل لقب النسخة التاسعة من البطولة، منتخب الباراغواي في الساعة الثامنة مساء.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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