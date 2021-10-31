الامارات | المنتخب الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتأهل لنهائيات كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الأولمبي رسمياً لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان العام المقبل، بعد فوزه أمس، على ضيفه العماني بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي الفجيرة.

واستفاد الأبيض من تعادل الهند وقيرغيزستان من دون أهداف، ليصبح رصيده ست نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما لدى كل من الهند وقيرغيزستان أربع نقاط، وجاء المنتخب العماني في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وتقدم الأبيض الأولمبي عن طريق اللاعب مروان فهد بعد مرور ثماني ثوان، عندما استغل خطأ دفاعياً، وسدد الكرة إلى داخل الشباك.

وكاد اللاعب عبدالله النقبي يسجل هدفاً آخر في الدقيقة السابعة، لولا أن كرته ارتدت من قائم مرمى المنتخب العماني.

وبرز من جانب الأبيض الأولمبي اللاعب سلطان عادل محمد وعلي صالح اللذين أسهمت تحركاتهما في تشكيل ضغط عالٍ على دفاعات عمان، فيما ظهر مايد راشد بصورة فنية مميزة، عندما لعب دور صانع الألعاب.

وكاد الأولمبي يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من عبدالله إدريس بعد ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 24، أبعدها حارس عمان إبراهيم الراجحي.

بالمقابل، كاد منتخب عمان يسجل هدف التعادل من محاولتين، سدد الأولى وليد المسلمي رأسية إلى جانب القائم في الدقيقة 33، وتسديدة أخرى من قبل عبدالله البلوشي تصدى لها حارس مرمى المنتخب سهيل عبدالله ببسالة في الدقيقة 36.

وواصل لاعبو المنتخب سيطرتهم على مجريات المباراة، على الرغم من اندفاع المنتخب العماني لإدراك التعادل، وكاد سلطان عادل محمد أن يسجل مجدداً، لولا أن كرته التي سددها من على مشارف الجزاء ذهبت إلى الخارج (53).

وطالب الأبيض بضربة جزاء بعد أن سدد علي صالح كرة ارتطمت بيد لاعب عمان، إلا أن الحكم لم يحسب شيئاً في الدقيقة 56.

وكاد الهدف الثاني يأتي لولا أن رأسية سلطان ذهبت أعلى العارضة بقليل 67.

وسجل الأبيض الأولمبي الهدف الثاني عن طريق علي صالح، بعد مناولة من سالم راشد، سددها من على مشارف منطقة الجزاء (86).

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