الامارات | الشارقة يقسو على الوصل وينتزع صدارة دوري اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يقسو على الوصل وينتزع صدارة دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق اليد في نادي الشارقة على ضيفه الوصل، بفارق 10 أهداف، وبنتيجة «33-23» في المباراة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، في افتتاح الجولة السادسة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام لمرحلة الرجال. وانتزع الشارقة صدارة الترتيب العام برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي خاض أمس لقاءه في الجولة أمام النصر ثالث الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما بقي الوصل في مركزه الرابع بـ10 نقاط.

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