الامارات | عودة أحمد خليل أبرز أحداث قمة الجولة الـ 8

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أحمد خليل أبرز أحداث قمة الجولة الـ 8 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وكشفت عن كل أسرارها، وكان لافتاً حفاظ العين المتصدر على سجله خالياً من الهزائم مع فريق الوحدة، رغم فقدانه نقطتين مهمتين بالتعادل أمام شباب الأهلي المتميز في الفترة الأخيرة.

وكان المستفيد الأكبر من الجولة الجزيرة الذي قفز إلى الوصافة، بعد أن فقدها في الجولة السابعة لمصلحة شباب الأهلي الثالث حالياً. وبات مؤكداً بعد ثماني جولات أن الصراع على اللقب سيكون شاقاً على مجموعة من الفرق، أبرزها العين، وكذلك الجزيرة وشباب الأهلي، خصوصاً أن الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس الشارقة لا يتعدى خمس نقاط.

وكان لافتاً في الجولة الماضية عودة القناص أحمد خليل بعد غياب طويل، حيث اعتبره الجمهور الحدث الأبرز في الجولة.

ورصدت «الإمارات اليوم» سؤالاً عن رأي الجمهور في قمة شباب الأهلي والعين وأبرز أحداثها بسؤال على حساب الصحيفة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شاركنا الرأي.. ما أبرز أحداث قمة شباب الأهلي والعين في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين؟».

وتم رصد أربع إجابات: هي عودة أحمد خليل، الحكم المواطن، تألق خالد عيسى، وقيادة مهدي علي لشباب الأهلي. واختار 267 من المصوتين عودة أحمد خليل، لتكون الحدث الأبرز بنسبة 50.9%، ثم تألق خالد عيسى بنسبة 19.2%، والحكم المواطن 17%، وأخيراً قيادة مهدي علي لشباب الأهلي بنسبة 12.9%. وبشكل عام خرج الجزيرة فائزاً في الجولة ومستفيداً بعد رفع رصيده إلى 16 نقطة، وتقليص الفارق مع العين إلى نقطتين، عقب فوز «فخر أبوظبي» على بني ياس 2-صفر، بينما تستمر دوامة النتائج السلبية لـ«السماوي» الذي لايزال يبحث عن قوته التي ظهر بها في الموسم الماضي.

الوحدة ورغم تعادله في خمس مباريات وخسارة 10 نقاط، فإنه مازال بإمكانه المنافسة على اللقب، حيث يبعد بفارق أربع نقاط عن العين، وكان لافتاً تألق مدرب «الطوارئ» غريغوري معه، وقد يتحول إلى مدرب دائم، بعد نجاحه فنياً في لقاء الظفرة والفوز بنتيجة 3-1. في المقابل، عاد النصر ليصدم جمهوره ويؤكد أنه فريق «خارج التوقعات»، إذ إنه رغم الفوز في الجولة السابعة بثلاثية نظيفة، خسر بمثلها في الجولة الثامنة أمام كلباء وعلى أرضه وبين جمهوره.

في جانب آخر، أثبت خورفكان أنه الحصان الأسود في البطولة بعد تحقيق فوز منطقي على عجمان، ليكون الأكثر إقناعاً بين فرق الوسط، وربما تكون له كلمة بوجوده في مربع الكبار، بعد الوصول إلى المركز السابع بـ12 نقطة. أما صراع الهبوط فقد يكون محسوماً بوجود فريق الإمارات من دون أي نقطة بعد ثماني جولات، لكن العروبة أظهر أنه قادر على خلط الأوراق، بعد ما قدمه أمام فرق قوية مثل شباب الأهلي، والعين والشارقة.

عودة مثالية

أكد المحلل الفني، خالد عبيد، أن أجمل ما في قمة الجولة بين شباب الأهلي والعين هي عودة الجمهور الرائع الذي افتقده الدوري منذ فترة بعيدة، إضافة إلى عودة أحمد خليل المثالية التي أظهرت أن اللاعب الموهوب والمميز قادر على الوجود في أي وقت، حتى إن غاب لفترة كبيرة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الفترة القصيرة التي ظهر فيها أحمد خليل أظهرت موهبته الرائعة، التي افتقدها الجمهور، خصوصاً شباب الأهلي، ظهر ذلك من خلال تحركاته ولمساته للكرة التي كانت مصدر إزعاج، وكان قريباً من إحراز هدف الفوز لشباب الأهلي، عودة خليل لمستواه الحقيقي وهو أفضل لاعب في آسيا سابقاً، تدعم الفريق والمنتخب، خصوصاً في آخر جولتين من تصفيات المونديال».

وأضاف: «مباريات الجولة لم تشهد الجديد، فوز منطقي للجزيرة، بينما بات النصر لغزاً محيراً، وأعتقد أن الفريق غير قادر على التعامل مع الضغط ويعيش أجواء الفوز على الفرق الكبرى فقط، الوصل حقق الأهم بالنقاط الثلاث في مباراة لم يقدم فيها أي شيء سوى الفوز، وهو مطلب بالتأكيد قبل قمة النصر في الجولة المقبلة، بينما أثبت العروبة أنه صائد الكبار بالتعادل مع الشارقة».

للإطلاع على صدارة الهدافين وترتيب الفرق للجولة 8،

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