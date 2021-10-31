الامارات | نادي السد يوجه صدمة إلى برشلونة ويتمسك ببقاء تشافي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي السد يوجه صدمة إلى برشلونة ويتمسك ببقاء تشافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلّل نادي السد القطري من احتمالات رحيل مدربه تشافي في وقت قريب إلى برشلونة الإسباني للحلول بدلاً من الهولندي رونالد كومان المقال لسوء النتائج، مؤكّداً أنه «مركّز بشكل كامل» على ناديه الحالي. وتأتي تغريدة النادي صدمة لجمهور برشلونة ومسؤوليه، خصوصاً بعد تأكيد صحف كاتالونية في اليومين الماضيين، اكتمال الاتفاق بين تشافي وبرشلونة لتولي قيادة الفريق في الأيام المقبلة.

وقال السد إن تشافي مرتبط بعقد لموسمين، وإنه لا وجود لأي عرض من أي جهة للمدرب، وقال إن أي جهة عليها احترام النادي إذا أرادت مفاوضة تشافي.

يُذكر أن سيرجي بارجوان تسلّم تدريب برشلونة مؤقتاً، ويسعى رئيس النادي لابورتا لبحث كل الخيارات، بما فيها عدم القدرة على جلب تشافي في وسط الموسم.

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