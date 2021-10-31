الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
أتلتيكو - بيتيس 19:15
خيتافي - إسبانيول 21:30
سوسيداد - بلباو 00:00
إنتر ميلان - أودينيزي 15:30
ساليرنيتانا - نابولي 21:00
روما - ميلان 23:45
أستون فيلا - وست هام 20:30
طلائع الجيش - الزمالك 19:30
الأهلي - البنك الأهلي 22:00
الدوري المغربي
الوداد - الفاسي 21:15
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