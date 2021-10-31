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الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أتلتيكو - بيتيس 19:15

خيتافي - إسبانيول 21:30

سوسيداد - بلباو 00:00

إنتر ميلان - أودينيزي 15:30

ساليرنيتانا - نابولي 21:00

روما - ميلان 23:45

أستون فيلا - وست هام 20:30

طلائع الجيش - الزمالك 19:30

الأهلي - البنك الأهلي 22:00

الدوري المغربي

الوداد - الفاسي 21:15

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