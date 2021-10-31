شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغولى مابولولو رجل مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد السكندري، المهاجم الكونغولى مابولولو ليكون رجل مباراة الفريق أمام فيوتشر، بعدما نجح في تسجيل هدفين لفريقه في مباراة اليوم.



مابولولو

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر الاتحاد السكندري ضربة جزاء ثانية تحصّل عليها من لمسة يد على مروان محسن مهاجم فيوتشر في منطقة جزاء فريقه، سددها كريم الديب في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وتصدى لها جنش حارس فيوتشر، وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة كبيرة بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاثة نقط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.