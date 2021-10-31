شكرا لقرائتكم خبر عن هل يهز بيرسى تاو عرش محمد شريف فى الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الجنوب أفريقى بيرسى تاو الأنظار في أول مشاركة مع الأهلى أمام الإسماعيلى، بعدما نجح اللاعب في تسجيل هدفين في فوز فريقه على الإسماعيلى برباعية نظيفة في الجولة الأولى من مسابقة الدورى المصرى، الأمر الذى دفع جمهور الأحمر للتنبؤ بفرض اللاعب نفسه على التشكيلة الأساسية في الفترة المقبلة على حساب محمد شريف، الذى كان فتى موسيمانى المدلل خلال الفترة الماضية.

ونجح بيرسى تاو في ترك بصمة جيدة في أول مباراة مع القلعة الحمراء جعلت الجماهير تتوقع له مستقبلا واعدا في بداية مشواره مع القلعة الحمراء، خاصة بعد المهارة والسرعة التي ظهر عليها اللاعب وانطلاقته القوية التي باتت شبحا للمنافسين.

الأهلى تعاقد مع بيرسى تاو قادما من نادى برايتون الإنجليزى لمدة 4 مواسم، أملا في حل مشاكل الخط الأمامى للقلعة الحمراء في صفقة مدوية، تفاءل بها جمهور القلعة الحمراء في أن تكون إضافة كبيرة للأهلى لحل مشاكله الهجومية.

موسيمانى غامر بالدفع بـ"بيرسى تاو" أساسيا أمام الإسماعيلى في الجولة الأولى من الدورى إيمانا منه بقدرات اللاعب وإمكانياته الفنية الكبيرة، وفضّل جلوس محمد شريف على "الدكة" الذى كان المهاجم الأول للأحمر طوال الفترة الماضية.

محمد شريف غاب عنه التركيز وأهدر العديد من الفرص خلال المباريات التي شارك فيها مثل السوبر أمام طلائع الجيش والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر اللقب، ومواجهتي بطل النيجر في دور الـ32 بدوري الأبطال.

وربما أصبح مكان محمد شريف مهددا في التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء في المباريات القادمة إذا استمر هذا الظهور الجيد واللافت للنظر للجنوب أفريقى بيرسىى وتاو، وبات شريف مطالبا باستعادة تركيزه الذى ظهر عليه في الموسم الماضى ونجح في حسم لقب هداف الدورى فضلا عن التفوق أفريقيا.