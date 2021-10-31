شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يحقق رقما قياسيا في ضربات الجزاء بأول مباراتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحصل فريق الاتحاد السكندري على 4 ضربات جزاء هذا الموسم في مباراتين فقط خاضهما الفريق في بداية المسابقة، بواقع ضربتين في كل مباراة، أمام سموحة وفيوتشر.

وكسر هذا الرقم المتحصل عليه الاتحاد السكندري في ضربات الجزاء، الرقم الذي حققه الفريق في الموسم الماضى كاملا، حيث تحصل الفريق في موسم 2020/2021 على 3 ضربات جزاء في 34 مباراة، فيما تحصل هذا الموسم على ضربتين جزاء في مباراتين فقط.

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر الاتحاد السكندري ضربة جزاء ثانية تحصل عليها من لمسة يد على مروان محسن مهاجم فيوتشر في منطقة جزاء فريقه، سددها كريم الديب في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وتصدى لها جنش حارس فيوتشر، وشهدت اللحظات الأخيرة اثارة كبيرة بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاثة نقط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.