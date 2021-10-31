شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى الجولة السابعة بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية فى الجولة السابعة بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2021/2022.

وشهدت هذه الجولة فوز كلا من: الأهلى على سموحة 28/22، والشمس على الطيران 39/31، و6 أكتوبر على الترسانة 39/23، وسبورتنج على المعادى 27/19، والزمالك على الجزيرة 26/25، والزهور على أكاديمية القليوبي 53 /12.

وأسفرت قرعة كأس مصر لسيدات كرة اليد التى أقيمت الأربعاء الماضى بمقر الاتحاد الجديد بمدينة السادس من أكتوبر عن تأهل الأهلى والزمالك مباشرة إلى ربع نهائى المسابقة.

بينما يشهد دور الـ 16 لقاءات بين كل من: 6 أكتوبر مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و الشمس مع أكاديمية تشامبيون و اتحاد الشرطة مع الطيران و الجزيرة مع سموحة و نقادة قنا مع هليوبوليس.