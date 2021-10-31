7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 30 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك، قرارات مهمة لـ موسيمانى فى الأهلى قبل القمة.. اعرف التفاصيل.

اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

مصدر: 6 أشهر عقوبة منتظرة على كريم بامبو عقب تناول المنشطات

كشف مصدر داخل لجنة المنشطات، أن العقوبة المنتظرة على كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى الإيقاف لمدة 6 أشهر عقب تناول أحد المواد تحتوى على مادة منشطة ومن المحتمل صدور القرار خلال 48 ساعة.

قرارات مهمة لـ موسيمانى فى الأهلى قبل القمة.. اعرف التفاصيل

اتخذ المدرب الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق النادي الأهلي، عددا من القرارات المهمة داخل صفوف القلعة الحمراء وذلك من أجل ترتيب الأوضاع قبل مواجهة القمة أمام الزمالك المحدد لها 6 نوفمبر القادم بالجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

الزمالك يبدأ إجراءات الاستئناف على حكم بوطيب بتغريم النادى 2.5 مليون دولار

كلف مسئولي اللجنة التي تدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، المستشار القانوني للقلعة البيضاء نصر عزام، ببدأ إجراءات الاستئناف على الحكم الذى صدر لصالح المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، بتغريم النادى 2.5 مليون دولار، وذلك بعدما قام اللاعب بتقديم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك، وحصل على حكم الغرامة، حيث يقوم المستشار القانوني للزمالك في الوقت الحالي بدراسة كافة جوانب القضية قبل الاستئناف على العقوبة.

لجنة التخطيط بالأهلي تحدد 7 لاعبين ممنوع التفاوض على رحيلهم فى الشتاء

عقدت لجنة التخطيط بالأهلي عددة جلسات خلال الفترة الماضية لحسم العديد من الأمور الفنية التي تخص فريق الكرة، والتي كان أبرزها مستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي تم تجديد الثقة فيه حتى نهاية الموسم رغم فشل مفاوضات تمديد عقده.

حسام المندوه: التجديد لـ بن شرقى لم ينته بعد ونفاوض بوطيب لتخفيض مستحقاته

قال حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، إن الأيام المقبلة سوف تشهد مفاوضات مع المغربى خالد بوطيب للتفاوض على تخفيض العقوبة المالية وجدولتها والتي تقدر بـ 2.7 مليون يورو.

قبل انتهاء كأس مصر القديم.. إعلان قرعة الدور التمهيدي للموسم الجديد