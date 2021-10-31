شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عن تصريحات كارتيرون: يحاول تعطيل الأهلي.. ويجيد التعامل مع الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للأهلي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يحاول تعطيل الأهلي بأسلوب يحمل بعض الدهاء من خلال الحديث عن تفوق الفريق الأحمر.

وقال يوسف، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الأهلي والزمالك يلعبان دائما تحت الضغوط، موضحا أن كارتيرون يجيد التعامل مع الإعلام بشكل كبير.

وأشار إلى أن تصريحات كارتيرون تدل على وجود ضغوط قبل القمة، مؤكدا أن هذه التصريحات من المؤكد أنها بالاتفاق مع اللاعبين لوضع الضغوط على الأهلي.

وأكد محمد يوسف أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأحمر الأسبق من افضل المدربين الذين كانوا يجيدون التعامل النفسي مع اللاعبين.

أوضح يوسف عإن جوزيه وضع الزمالك تحت ضغط في موسم 2010-2011 واقتنص لقب الدوري الممتاز بعد تصريحاته حول مباراة الستة الشهيرة.

وأشار إلى أن كارتيرون يحاول استخدام ورقة الإعلام لصالح الزمالك ووضع الضغوط على الأهلي وهو ما حاول تقديمه في الموسم الماضي ونجح في ذلك.