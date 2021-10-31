باسم مرسى ومحمد إبراهيم على رأس قائمة سيراميكا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري العام.

ويلتقي سيراميكا مع الإسماعيلي، في الثالثة عصر الأحد، على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد كوكو

خط الدفاع: مصعب البطاط - خالد صبحي - عبد الله محمود - سيف تقا - أحمد محسن - عمرو الحلواني - محمود نعيم .

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد حسن - محمد توني - محمد إبراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - ايفانز منساه - بلال السعيداني - مصطفى ميسي.

خط الهجوم: باسم مرسي - شادي حسين.

أعلن فريق سيراميكا جاهزيته لاعبيه الفنية لمباراة الإسماعيلى المقرر لها غدا الأحد على استاد المقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واختتم سيراميكا، اليوم السبت، تدريباته ووضع الجهاز الفني للفريق لقيادة هيثم شعبان اللمسات الأخيرة على خطة اللعب أمام الدراويش، وكشف المدرب للاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي ، بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الإسماعيلي قد تلقى خسارة كبيرة أمام نظيره الأهلي برباعية نظيفة، بينما تحصل سيراميكا كليوباترا على نقطة وحيدة بعد تعادله أمام الجونة بهدف لكل فريق.

في المقابل، تعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر.