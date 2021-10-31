ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم السبت 30 / 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت إقامة مباراتين في افتتاح منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز، الأولى جمعت الاتحاد السكندري مع فيوتشر على استاد الإسكندرية، والثانية جمعت إنبي مع المقاولون على استاد بتروسبورت.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات السبت

يتواجد مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري على رأس قائمة هدافي الدوري برصيد 3 أهداف فيما يتواجد كلا من بيرسي تاو ومحمد هلال وأحمد رفعت وجون إيبوكا ووليد الكرتي في المراكز من الثاني للسابع.



ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات السبت

نتيجة مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر الاتحاد السكندري ضربة جزاء ثانية تحصّل عليها من لمسة يد على مروان محسن مهاجم فيوتشر في منطقة جزاء فريقه، سددها كريم الديب في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وتصدى لها جنش حارس فيوتشر، وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة كبيرة بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاثة نقط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.

نتيجة مباراة إنبي المقاولون

حصد فريق إنبي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز الذي حققه زعيم الأندية البترولية على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام على استاد بتروسبورت، وأحرز جون إيبوكا، لاعب إنبي، الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70، بينما أحرز للمقاولون محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ومحمد سالم في الدقيقة 97.

جاءت بداية الشوط الثاني سريعة من جانب المقاولون العرب الذي هاجم بكل صفوفه بحثا عن هدف التعادل، بينما اعتمد فريق إنبي على الهجمات المرتدة.

في الدقيقة 55 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء عقب الرجوع للفار، لصالح إنبي بعد عرقلة لاعب الفريق البترولي داخل منطقة جزاء المقاولون، نجح جون إيبوكا، لاعب إنبي، في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة 56 ليتقدم لفريقه بهدفين نظيفين.

ونجح دينو بيتر، لاعب إنبي، في إضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 70، وسط غياب الرقابة الدفاعية من المقاولون.

أحرز محمد سمير الهدف الأول للمقاولون العرب في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ليعيد الأمل لذئاب الجبل في اللقاء.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، ليضيف محمد سالم الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 97، بعد تمريره سحرية من لويس إدوارد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 98 معلناً نهاية المباراة بفوز إنبي.