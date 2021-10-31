شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس: القرارات التحكيمية أثرت على المباراة ونعمل على علاج الأخطاء قبل لقاء الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون العرب، أن هناك بعض القرارات التحكيمية التي غيرت من مسار مباراة إنبي والمقاولون العرب، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال النحاس، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت2: أهنئ إنبي على الفوز، لكننا قدمنا مباراة كبيرة، وهناك قرارات تحكيمية لا أحب الحديث عنها، ولكن قرار الفار بمراجعة الحكم في كرة مصطفى شكشك وعبد الرحمن جبنة وإصرار الحكم على عدم طرد لاعب إنبي رغم رأي الفار هذا قرار أثر على اللقاء.

وأضاف: قدمنا مباراة جيدة وأهدرنا فرص سهلة، تسجيلنا للأهداف جاء بصعوبة رغم وصولنا للمرمى، و3/2 أفضل من 3/0، أو حتى تلقينا أهداف أكثر بسبب تهور اللاعبين في الهجوم.

وتابع: لو احتسبت لنا ركلة جزاء وتم طرد لاعب إنبي في الشوط الأول كانت المباراة ستتغير، لا أعلم لصالح من ولكن بالتأكيد كانت ستتغير، هناك قرارات يمكن أن تؤثر على نتائج المباريات، تم احتساب الأخطاء التي علينا، وكان هناك شك في كرة للويس إدوارد بركلة جزاء.

واختتم: أداؤنا اليوم أفضل من المباراة السابقة أمام إيسترن كومباني، ونستعد للقاء القادم، المباريات القادمة أكثر، ويجب أن نتعلم مما حدث اليوم الفرص غالية ويجب استغلالها.