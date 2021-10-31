شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يغير طريقة اللعب أمام البنك الأهلي بسبب غياب "ديانج".. وعودة شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تغيير طريقة لعب فريقه في مباراته ضد البنك الأهلي غدا الأحد في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري عما ظهر عليه في مباراة الإسماعيلي بافتتاحية الدوري، خاصة مع غياب المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي بسبب الإيقاف.

ولعب الأهلي بطريقة 3 / 4 / 3 في مباراة الإسماعيلي، ونجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز فيها بنتيجة 4 / 0، ولكن موسيماني يرغب العودة لطريقة اللعب التقليدية 4 / 2 / 3 / 1 والتي كان يلعب به طوال الفترة الماضية، بحيث يلعب الثنائي حمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط الدفاعي.

كما ينوي موسيماني استمرار الدفع بالثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني أساسيين في مباراة البنك الأهلي ومعهم محمد مجدي أفشة، على أن يعود محمد شريف لقيادة هجوم الأهلي في موقعة الغد بعدما غاب عن المشاركة في مباراة الإسماعيلي.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمباراة فريق البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وشهدت قائمة الأهلي غياب اليود يانج للإيقاف بعد طرده في مباراة الإسماعيلي وظهور أول لكريم فؤاد في قائمة الأهلي، فيما يستمر استبعاد طاهر محمد طاهر لأسباب فنية ومعه محمد محمود ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا بينما يغيب وليد سليمان ومحمد الشناوي وصلاح محسن ومحمود متولي للإصابة.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.