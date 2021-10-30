الدوري الإيطالي .. ما هو موعد مباراة إنتر ميلان وأودينيزي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يسعى فريق إنتر ميلان إلى العودة للسباق على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، عندما يواجه أودينيزي في الجولة الـ11 من المسابقة.



ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 21 نقطة، فيما يحل فريق أودينيزي في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة.

ويستضيف فريق إنتر ميلان نظيره أودينيزي، الأحد، على ملعب جوسيبي مياتزا، في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتُبث مباراة إنتر ميلان وأودينيزي في الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي عبر قناة الاتحاد الإيطالي على موقع "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

نابولي: 28 نقطة

ميلان: 28 نقطة

إنتر ميلان: 21 نقطة

روما: 19 نقطة

أتالانتا: 18 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو: 9 أهداف

جيوفاني سيميوني - هيلاس فيرونا: 8 أهداف

إيدين دجيكو - إنتر ميلان: 7 أهداف

ماتيا ديسترو - جنوى: 6 أهداف

جواو جلفاو - كالياري: 6 أهداف

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