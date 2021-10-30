شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: عملنا على تصحيح الأخطاء وأرفض استبعاد لاعب لمجرد ارتكاب خطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، رفضه فكرة استبعاد لاعب كونه ارتكب خطأ في مباراة، قائلا: "لو استبعدت لاعب لأنه أخطأ في لعبة سوف يتراجع على المستوى النفسي، ويمكن أن أفقده، لكن داميون لوي لاعب دولي وله خبراته، وكنت أرغب في الاعتماد عليه؛ لأنه كما يخطئ يقدم أشياء إيجابية".

وأضاف حسام حسن، في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على فيوتشر 3-2: "الفريق كان في حاجة الفوز بعد البداية الصعبة امام سموحة في افتتاحية مباريات الدوري الممتاز، والجهاز الفني عمل علي تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون".

وشدد العميد على أن الاتحاد السكندرى واجه فريقا يمتلك حلولا كثيرة، قائلا: "أمام فيوتشر لعبنا بخالد الغندور في الناحية اليمنى من أجل إيقاف خطورة أحمد رفعت، والحلول والكثافة العددية لعبا دورا كبيرا في الفوز".

وواصل: "إذا تكررت الأخطاء أنا أول من يحاسب، وبالفعل عدد الأهداف التي استقبلها الفريق كثيرة، وكل من يقول إن هناك أخطاء محق، وأنا أيضا مطالب بتصحيح أخطائي".

وحقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر الاتحاد السكندري ضربة جزاء ثانية تحصل عليها من لمسة يد على مروان محسن مهاجم فيوتشر في منطقة جزاء فريقه، سددها كريم الديب في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وتصدى لها جنش حارس فيوتشر، وشهدت اللحظات الأخيرة اثارة كبيرة بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاثة نقط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.