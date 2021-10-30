شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 30 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 30 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك، والزمالك يبدأ إجراءات الاستئناف على حكم بوطيب بتغريم النادى 2.5 مليون دولار.

اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

عروسان يغادران حفل زفافهما لالتقاط صور مع شيكابالا.. فيديو

غادر أحد العروسين حفل زفافهم عقب وصول محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك إلى أحد فنادق السادس من أكتوبر أمس وذلك لحضور المؤتمر الصحفى الخاص بتقديم الزى الجديد والتقاط الصور التذكارية.

الزمالك يبدأ إجراءات الاستئناف على حكم بوطيب بتغريم النادى 2.5 مليون دولار

كلف مسئولي اللجنة التي تدير نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، المستشار القانوني للقلعة البيضاء نصر عزام، ببدأ إجراءات الاستئناف على الحكم الذى صدر لصالح المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، بتغريم النادى 2.5 مليون دولار، وذلك بعدما قام اللاعب بتقديم شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد الزمالك، وحصل على حكم الغرامة، حيث يقوم المستشار القانوني للزمالك في الوقت الحالي بدراسة كافة جوانب القضية قبل الاستئناف على العقوبة.

كارتيرون: الزمالك ليس مرشحًا للقب الدورى.. والأهلى الأقرب لحسم القمة

أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الموسم الحالى سيكون صعبًا للغاية، خاصة أن العديد من الأندية دخل الموسم بعد صرف العديد من الأموال لتدعيم الفريق، ونحن نسعى للتعامل مع أزمة إيقاف القيد من قبل الفيفا.

حسام المندوه: التجديد لـ بن شرقى لم ينته بعد ونفاوض بوطيب لتخفيض مستحقاته

قال حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، إن الأيام المقبلة سوف تشهد مفاوضات مع المغربى خالد بوطيب للتفاوض على تخفيض العقوبة المالية وجدولتها والتي تقدر بـ 2.7 مليون يورو.

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والطلائع فى الدورى غدا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الغد بين الزمالك وطلائع الجيش فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى العام.