شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: لا نستحق الخسارة من الاتحاد ونتمنى إيقاف ظاهرة إضاعة الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الكريم، مدرب عام فريق فيوتشر، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الاتحاد السكندري رغم الهزيمة قائلا: "قدمنا مباراة كبيرة واضعنا العديد من الفرص ولا نستحق الخسارة من الاتحاد".

وأضاف: "راض عن أداء الفريق تماما، ونستعد للفترة المقبلة، وطبيعي أن نخسر ونكسب ونتعادل، لكن أتمنى أن تتوقف ظاهرة إضاعة الوقت، وأن ينتبه لها الحكام".

وتابع: "لدينا لاعبون في مرحلة التأهيل والتجهيز، ولدينا حلول هجومية كبيرة، لا نعتمد على أحمد رفعت فقط، ومذ ذلك هو لاعب مميز وسجل هدفين اليوم في مرمى عبد المنصف".

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا مثيرا على ضيفه فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على استاد الإسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الاتحاد في الدقيقة الثامنة من بداية اللقاء عن طريق مهاجمه الأفريقي مابولولو، فيما تعادل أحمد رفعت من كرة ثابتة لفيوتشر في الدقيقة 43 من زمن اللقاء، وارتفعت وتيرة الإثارة في الشوط الثاني، بعدما سجل أحمد رفعت الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، لينتفض بعدها الاتحاد، حيث نجح مدافعه الجامايكي داميون لوي في تسجيل الهدف الثاني لزعيم الثغر مدركا التعادل في الدقيقة 51، وعاد بعدها مابولولو ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدر الاتحاد السكندري ضربة جزاء ثانية تحصل عليها من لمسة يد على مروان محسن مهاجم فيوتشر في منطقة جزاء فريقه، سددها كريم الديب في الدقيقة 86 من زمن اللقاء، وتصدى لها جنش حارس فيوتشر، وشهدت اللحظات الأخيرة اثارة كبيرة بين الفريقين.

بهذه النتيجة يحصد الاتحاد ثلاث نقاط ثمينة ليصل رصيده إلى 4 نقاط في صدارة الدورى مؤقتا، فيما توقف رصيد فيوتشر عند النقطة الثالثة في المركز الثالث بفارق الأهداف.