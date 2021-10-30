شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على محمود علاء بعد إصابة زوجته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على سلامة محمود علاء، مدافع الفريق، خاصة بعدما أعلنت زوجته إصابتها بفيروس كورونا.

وكشف مصدر بالزمالك، أن محمود علاء جاهز لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكدرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

وأضاف المصدر أن محمود علاء طمأن الجهاز الفنى والجهاز الطبى على سلامته وعدم معاناته من أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا.