شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطمئن على محمود علاء بعد إصابة زوجته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على سلامة محمود علاء، مدافع الفريق، خاصة بعدما أعلنت زوجته إصابتها بفيروس كورونا.
وكشف مصدر بالزمالك، أن محمود علاء جاهز لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها فى الخامسة والنصف مساء غد الأحد، على استاد برج العرب بالإسكدرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.
وأضاف المصدر أن محمود علاء طمأن الجهاز الفنى والجهاز الطبى على سلامته وعدم معاناته من أى أعراض للإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت إيمي محمود، زوجة محمود علاء، مدافع نادي الزمالك، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت زوجة لاعب القلعة البيضاء عبر حسابها على "إنستجرام": إيجابي كورونا الحمد لله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني ويعافيني يا رب العالمين.
وطالب لاعبو الزمالك إدارة النادي بضرورة صرف جزء من مستحقات الموسم الحالي والمتأخرات خلال الأيام المقبلة، وتحديدا قبل مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 3 للدورى.
ومنح لاعبو الزمالك إدارة النادي فرصة حتى يوم الخميس المقبل قبل مباراة القمة، وذلك لتوفير جزء من مستحقاتهم، خاصة أن الزمالك صرف جزء بسيط من مستحقات الموسم الحالي في بداية الموسم، ويتبقى أكثر من 15% من قيمة مقدمات عقود الموسم الحالي لم يتم صرفها.