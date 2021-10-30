شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يتقدم على المقاولون 1/0 في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من عمر مباراة إنبي والمقاولون العرب، والتي تجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام على استاد بتروسبورت، بتقدم فريق إنبي بهدف نظيف سجله جون إيبوكا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

شهدت بداية اللقاء حماسا من قبل فريق إنبي الباحث عن تصحيح المسار، بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، ونجح جون إيبوكا لاعب إنبي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وانتفض المقاولون العرب بحثا عن تعديل النتيجة عن طريق أبرز العناصر الهجومية بالفريق مثل لويس إدوارد وجون أوكلي، دون أن يتمكن ذئاب الجبل من إدراك التعادل.

وأهدر جون أوكلي أخطر فرص المقاولون العرب في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعدما تهيأت له إحدى الفرص في مواجهة مرمى إنبي وسط حالة من عدم تركيز دفاعات إنبي قبل أن يسددها بشكل خطأ لتصطدم بأقدام المدافعين.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 49 معلنا تقدم إنبي بهدف نظيف.

وحرص ضياء السيد وعصام الحضري، مدربا المنتخب الوطني، على حضور مباراة إنبي والمقاولون العرب.

وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى.

خط الظهر: باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي.

خط الوسط: أحمد مجدي، محمد حمدي زكي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، لويس إدوارد.

ويقود الهجوم: جون أوكلي

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: البلعوطي، علي فوزي، إبراهيم يحيى، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، مروان داوود، جون إيبوكا، مصطفى جمال، دينو بيتر، مصطفى شكشك.