شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني في عيد ميلاد كابيلو: أفضل مخطط أحمال في إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بمواطنه كابيو رانجواجا، مخطط أحمال الفريق الأحمر بمناسبة عيد ميلاده اليوم السبت.

وقال موسيماني، عبر حسابه على "تويتر" معلقا على صورة كابيلو: "أفضل مدرب أحمال في القارة.. لقد فاز بالكثير من الجوائز.. استمتع بيومك".



موسيماني

احتفلت الصفحة الرسمية للأهلي بعيد ميلاد الجنوب إفريقي كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال اليوم السبت.

وعلقت صفحة الأهلي: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد مخطط أحمال فريقنا.. كابيلو رانجوجا.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمباراة فريق البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وشهدت قائمة الأهلي غياب اليود يانج للإيقاف بعد طرده في مباراة الإسماعيلي، وظهور أول لكريم فؤاد في قائمة الأهلي، فيما يستمر استبعاد طاهر محمد طاهر لأسباب فنية ومعه محمد محمود ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأحمد نبيل كوكا، بينما يغيب وليد سليمان ومحمد الشناوي وصلاح محسن ومحمود متولي للإصابة.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.