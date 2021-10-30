شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 30 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 30 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك، قرارات مهمة لـ موسيمانى فى الأهلى قبل القمة.. اعرف التفاصيل.

اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

تجهز لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم الدولى إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى والمقرر لها يوم 5 نوفمبر المقبل.

قرارات مهمة لـ موسيمانى فى الأهلى قبل القمة.. اعرف التفاصيل

اتخذ المدرب الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق النادي الأهلي، عددا من القرارات المهمة داخل صفوف القلعة الحمراء وذلك من أجل ترتيب الأوضاع قبل مواجهة القمة أمام الزمالك المحدد لها 6 نوفمبر القادم بالجولة الثالثة بالدورى الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك.. ظهور أول لكريم فؤاد واستمرار استبعاد طاهر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمباراة فريق البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

كل ما تريد معرفته عن المُصابين فى الأهلى وموقفهم من القمة

مازال فريق الكرة بالنادي الأهلي يعاني من إصابة أكثر من لاعب وهو ما يعني استمرار غيابهم عن مباريات الفريق المقبلة في الدوري.. في التقرير التالي، نتحدث عن إصابات فريق الكرة في الفترة الحالية:

الأهلي يفحص وليد سليمان لحسم موقفه من التدريبات الجماعية

يخضع وليد سليمان لاعب الأهلي إلى فحص طبي قبل مران الفريق اليوم، السبت، من أجل تحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر من عدمها.

الأهلي لكارتيرون: أبرمنا صفقات لأننا لا نخل بعقودنا؟

أبدى النادي الأهلي، اندهاشه من تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك والتي أكد فيها أن الأهلي صرف أموال طائلة لضم لاعبين جدد بعكس ناديه، كما أبدى اندهاشه من عدم مواجهة الأهلي للإسماعيلي في الإسماعيلية واصفاً الأمر بأنه ضد مبدأ تكافؤ الفرص خاصة أن الزمالك يلعب هناك.

لجنة التخطيط بالأهلي تحدد 7 لاعبين ممنوع التفاوض على رحيلهم فى الشتاء

عقدت لجنة التخطيط بالأهلي عددة جلسات خلال الفترة الماضية لحسم العديد من الأمور الفنية التي تخص فريق الكرة، والتي كان أبرزها مستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والذي تم تجديد الثقة فيه حتى نهاية الموسم رغم فشل مفاوضات تمديد عقده.