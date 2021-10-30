شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة إنبى والمقاولون اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خطف فريق إنبى أول ثلاث نقاط فى الدورى بالفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبوت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى.
وأحرز جون إيبوكا، لاعب إنبي، الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70، بينما أحرز للمقاولون محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ومحمد سالم في الدقيقة 97.
وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، خط الظهر: باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، خط الوسط: أحمد مجدي، محمد حمدي زكي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، ويقود الهجوم: جون أوكلي.
فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: البلعوطي، علي فوزي، إبراهيم يحيى، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، مروان داوود، جون إيبوكا، مصطفى جمال، دينو بيتر، مصطفى شكشك.