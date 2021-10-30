شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة إنبى والمقاولون اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق إنبى أول ثلاث نقاط فى الدورى بالفوز على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد بتروسبوت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأحرز جون إيبوكا، لاعب إنبي، الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70، بينما أحرز للمقاولون محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ومحمد سالم في الدقيقة 97.