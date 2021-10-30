شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم إيبوكا.. 6 نجوم أبطال الثنائية بالمباراة الواحدة فى الدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل 6 نجوم اسمهم في الدورى المصرى ضمن اللاعبين الذين أحرزوا هدفين في مباراة واحدة منذ انطلاق الموسم الجديد، آخرهم النيجيري جون إيبوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، الذى سجل ثنائية في شباك المقاولون.

وجاءت أهداف اللاعبون الستة كالتالى:

بيرسى تاو

ونجح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى تسجيل هدفين فى أول مشاركة له مع الأهلى أمام الإسماعيلى، بالإضافة إلى إلغاء الهدف الثالث له بداعى التسلل، فى بداية ولا أروع، ليكون ثانى أفريقى يسجل هدفين في أول مباراة رسمية له مع الأهلى بعد الإيفوارى سليمان كوليبالى الذى نجح في تسجيل هدفين في أول مشاركة له مع المارد الأحمر أمام فريق الداخلية فى الأول من أبريل 2017 بالجولة 21 من دورى 2016 - 2017.

محمد هلال

سجل محمد هلال لاعب البنك الأهلى ثنائية في شباك طلائع الجيش في المباراة التي انتهت بفوز البنك بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصري.

أحمد رفعت

سجل أحمد رفعت لاعب فيوتشر ثنائيته في شباك الاتحاد السكندرى في المباراة التي انتهت بخسارة فيوتشر بنتيجة 3 / 2 .

مابولولو

مابولولو لاعب الاتحاد السكندرى سجل ثنائيته في شباك فيوتشر في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جون إيبوكا

ونجح جون إيبوكا في تسجيل هدفين في شباك المقاولون العرب في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البترولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وليد الكرتي

بينما استطاع وليد الكرتى، لاعب بيراميدز، تسجيل ثنائيته في شباك المقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف.