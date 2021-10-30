شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعي ينهي تمرده على المصري البورسعيدي وينتظم في المران الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى عمرو مرعى، مهاجم فريق المصري البورسعيدي، حالة التمرد التى اعتادها في الأيام الخمسة الأخيرة، بعد انقطاعه عن التدريبات الجماعية للفريق اعتراضا على تأخر مقدم عقده الجديد مع الفريق والذي يمثل 25 % من مستحقاته لهذا الموسم.

وانتظم مرعى في مران المصري البوزرسعيدي اليوم، بعدما منح معين الشعباني، المدير الفني للفريق، فرصة أخيرة للاعب للعودة لتدريبات النادي قبل اتخاذ قرار نهائي باستبعاده من الحسابات الفنية هذا الموسم.

وكشف الخليج 365 في الخبر منشور أمس، على مسئولية مصدر في الجهاز الفني للمصري أنه تم إبلاغ عمرو مرعى بالتواجد في مران المصري المقرر خوضه في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاعب لحل الأزمة المشتعلة بينه وبين الإدارة، بعدها سيتم اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب لنهاية الموسم.

وفرض مجلس إدارة النادي المصري غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على لاعب الفريق عمرو مرعى المنضم حديثا للنادي، بعد غيابه عن التدريبات لليوم الخامس على التوالي، لاعتراضه على تأخر صرف مقدم عقده الجديد.

وأتم مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز، الصيف الماضى، بعقد يمتد 3 مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 .

يذكر أن اللاعب عمرو مرعي والبالغ من العمر 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية لينتقل بعدها لصفوف إنبي ومنه للنجم الساحلي التونسي ثم بيراميدز، والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.