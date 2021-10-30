شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم المقاولون 3/2 في مباراة مثيرة بالجولة الثانية للدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق إنبي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز الذي حققه زعيم الأندية البترولية على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام على استاد بتروسبورت، وأحرز جون إيبوكا، لاعب إنبي، الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70، بينما أحرز للمقاولون محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ومحمد سالم في الدقيقة 97.

جاءت بداية الشوط الثاني سريعة من جانب المقاولون العرب الذي هاجم بكل صفوفه بحثا عن هدف التعادل، بينما اعتمد فريق إنبي على الهجمات المرتدة.

في الدقيقة 55 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء عقب الرجوع للفار، لصالح إنبي بعد عرقلة لاعب الفريق البترولي داخل منطقة جزاء المقاولون، نجح جون إيبوكا، لاعب إنبي، في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة 56 ليتقدم لفريقه بهدفين نظيفين.

ونجح دينو بيتر، لاعب إنبي، في إضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 70، وسط غياب الرقابة الدفاعية من المقاولون.

أحرز محمد سمير الهدف الأول للمقاولون العرب في الدقيقة 84 من ركلة جزاء ليعيد الأمل لذئاب الجبل في اللقاء.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، ليضيف محمد سالم الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 97، بعد تمريره سحرية من لويس إدوارد، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 98 معلناً نهاية المباراة بفوز إنبي.

وكانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالي:

شهدت بداية اللقاء حماساً من قبل فريق إنبي الباحث عن تصحيح المسار، بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الزمالك، ونجح جون إيبوكا، لاعب إنبي، في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وانتفض المقاولون العرب بحثا عن تعديل النتيجة عن طريق أبرز العناصر الهجومية بالفريق مثل لويس إدوارد وجون أوكلي، دون أن يتمكن ذئاب الجبل من إدراك التعادل.

وأهدر جون أوكلي أخطر فرص المقاولون العرب في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، بعدما تهيأت له إحدى الفرص في مواجهة مرمى إنبي وسط حالة من عدم تركيز دفاعات إنبي قبل أن يسددها بشكل خاطئ لتصطدم بأقدام المدافعين.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقتا بدلا من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 49 معلناً تقدم إنبي بهدف نظيف.

وحرص ضياء السيد وعصام الحضري مدربا المنتخب الوطني، على حضور مباراة إنبي والمقاولون العرب.

وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى.

خط الظهر: باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي.

خط الوسط: أحمد مجدي، محمد حمدي زكي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، لويس إدوارد.

ويقود الهجوم: جون أوكلي

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: البلعوطي، علي فوزي، إبراهيم يحيى، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، مروان داوود، جون إيبوكا، مصطفى جمال، دينو بيتر، مصطفى شكشك.