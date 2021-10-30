شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يصحح أخطاء مباراة المحلة للاعبي المصري استعدادا لسموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران المصري البورسعيدي الذى جرى في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، تعليمات خاصة من معين الشعباني، المدير الفني للفريق، للاعبين قبل مواجهة سموحة المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

وحرص الشعبانى على إيقاف المران أكثر من مرة والحديث مع اللاعبين عن بعض أخطاء التمركز والتمرير، كما حرص على متابعة مران حراس المرمى الذى يقوده حسن نصر مدرب الحراس.

وخاض فريق المصري البورسعيدى، مرانه الجماعي، اليوم السبت، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة، المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب.

ورفض معين الشعباني منح لاعبيه راحة، بعد التعادل مع غزل المحلة أمس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب استغلال تمريرة زميله عبده يحيى والانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة، وتسكن الشباك بينما أحرز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49 .



مران المصرى البورسعيدى (1)



مران المصرى البورسعيدى (2)



مران المصرى البورسعيدى (3)



مران المصرى البورسعيدى (4)



مران المصرى البورسعيدى (5)



مران المصرى البورسعيدى (6)



مران المصرى البورسعيدى (7)



مران المصرى البورسعيدى (8)



مران المصرى البورسعيدى (9)



مران المصرى البورسعيدى (10)



مران المصرى البورسعيدى (11)



مران المصرى البورسعيدى (12)



مران المصرى البورسعيدى (13)



مران المصرى البورسعيدى (14)



مران المصرى البورسعيدى (15)