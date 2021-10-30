شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد كابيلو مخطط الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للأهلي، بعيد ميلاد الجنوب إفريقي كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال اليوم السبت.

وعلقت صفحة الأهلي، " نحتفل اليوم بعيد ميلاد مخطط أحمال فريقنا.. كابيلو رانجوجا..نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمباراة فريق البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء غد الأحد، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.