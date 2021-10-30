شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 30 / 10 / 2021، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك، والاتحاد السكندرى يهزم فيوتشر 3 / 2 ويرتقى لصدارة الدورى مؤقتا.

الاتحاد السكندرى يهزم فيوتشر 3 / 2 ويرتقى لصدارة الدورى مؤقتا

اتحاد الكرة يجهز إبراهيم نور الدين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

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