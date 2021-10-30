قراءة في عقل موسيماني.. بديل ديانج.. واستمرار نفس التشكيل ضد البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به مباراة البنك الأهلي، في لقاء سيقام مساء غدٍ الأحد ضمن حسابات الجولة الثانية من مسابقة دوري we المصري.

موسيماني في الفترة الماضية كان حائرًا ما بين الاستمرار على نفس التشكيل في مباراة البنك والتي خاضت مباراة الإسماعيلي الأخيرة، أو الاعتماد على عنصر هجومي في الخط الأمامي وتحديدًا محمد شريف أو حسام حسن.

وكان المدير الفني الجنوب أفريقي اعتمد على الثلاثي بيرسي تاو ومعه محمد مجدي "أفشة" والدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني، حيث من المقرر أن يظهر نفس الثلاثي في مباراة البنك في ظل نجاحهم في مباراة الإسماعيلي بعدما سجل تاو هدفين وصناعة "أفشة" لهدف.

التبديل الوحيد في تشكيل الأهلي سيكون من خلال بديل الدولي المالي أليو ديانج والذي يغيب بداعي الإيقاف عقب طرد في مباراة الإسماعيلي لحصوله على إنذارين.

ومن المقرر أن يشارك محمد هاني ليقود الجبهة اليمنى، في المقابل سيلعب أكرم توفيق في وسط الملعب وبجانبه عمرو السولية وحمدي فتحي.

تشكيل الأهلي الأقرب بحسب ما جاء عبر مراسل "الخليج 365" سيكون على الشكل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاوي - محمد مجدي "أفشة" - لويس ميكيسوني.

وضمت القائمة كل من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.